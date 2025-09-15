L’OM envoie un message clair à Kylian Mbappé et au Real Madrid

Cette semaine, les supporters de l’Olympique de Marseille sont gâtés. Dimanche soir, les Phocéens vont affronter le Paris Saint-Germain lors du Classique en Ligue 1. Avant cela, ils font croiser le fer demain avec le Real Madrid lors de la première journée de cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Une rencontre que Roberto De Zerbi a hâte de jouer, comme il l’a expliqué ce lundi soir en conférence de presse. « On aurait préféré jouer au Vélodrome, mais venir à Madrid, c’est une fierté. L’année dernière, on n’a pas joué de compétition européenne. Donc, on est fiers d’être ici. La responsabilité est grande cette année. C’est important pour l’OM, pas n’importe quelle compétition. En Ligue des Champions, il faut un bon résultat. » Comme lui, le capitaine Leonardo Balerdi est très impatient d’être à demain soir.

L’OM a un plan

« On est vraiment excités de jouer. On voulait vraiment jouer la Ligue des Champions. Toute l’équipe voulait jouer la compétition. On est content d’être ici et de jouer demain. Le Bernabeu c’est un stade différent, spécial. On va essayer de mettre en place ce qu’on a travaillé. C’est un contexte spécial, la Ligue des Champions, mais on se concentre sur nous, sur notre jeu. Quand je suis venu ici, j’ai pensé à ma trajectoire de carrière. C’est spécial de jouer ici, l’histoire du Real en C1… Mais c’est seulement un match sur notre chemin en Ligue des champions. On doit se concentrer sur notre jeu et contrôler les autres aspects […] Oui, c’est un OM différent, dans la structure. Il faudra donner le maximum. On peut faire mieux par rapport aux années précédentes. Mais j’ai beaucoup de confiance. »

Il faudra jouer le match parfait selon lui. « Le principal, c’est de minimiser les erreurs. Puis donner 100%. Si on joue notre jeu, on peut créer du danger. On aura des occasions. Il faudra finir, marquer ce qu’on va avoir (comme occasions). Il ne faut pas faire d’erreurs […] On a beaucoup de respect pour l’histoire du Real. Nous, on joue mieux contre les meilleures équipes. Notre faiblesse est parfois contre les équipes moins fortes. On va donner notre meilleur. » RDZ est du même avis : « Le plan, Leo (Balerdi) l’a dit : être attentifs. Le risque d’encaisser des buts est très important. Pour la défense, ils doivent être attentifs. En attaque, il faut avoir de l’ambition. On n’a pas peur.»

Faire front face aux Merengues

Il poursuit : « on a une grande qualité dans l’effectif, la fierté de jouer encore la Lique des Champions. Comme on la joue, demain ce n’est pas une fête : c’est le début de quelque chose de difficile (…) On va jouer avec nos armes. La qualité de nos joueurs, on va en profiter. On aura des milieux très forts, trois ou quatre, de qualité. Sans qualité, vous ne pouvez pas gagner. Il faut essayer de tout donner. Nos joueurs offensifs peuvent marquer des buts, ils sont intenses. Il faudra essayer de contrôler le match. Mais le style, on peut le modifier contre chaque adversaire. Même si on ne veut pas le changer. » En face, les Merengues vont se présenter avec une équipe peuplée de stars.

Balerdi en est conscient : « évidemment, si on lit les noms des joueurs de l’effectif, c’est impressionnant. Mais il faut travailler de la même façon. C’est clair que les qualités physiques, techniques des joueurs sont élevées. Mais il faut faire comme d’habitude, comme tous les week-ends. Il faudra être concentré pendant tout le match. On sait qu’une occasion peut changer le match. On est conscient, on est prêt à jouer contre ces grands joueurs (…) Avec l’arrivée de Xabi Alonso, ils sont plus collectifs. Tous les joueurs doivent défendre, ça se voit. il donne de la confiance à certains joueurs, l’équipe s’est améliorée. » Parmi eux, il y a un certain Kylian Mbappé, que l’OM connaît très bien.

Mbappé, un grand danger

Balerdi, qui l’a déjà croisé, confie à son sujet : « pour moi, tant que Lionel Messi n’arrête pas le foot, il continuera à être le meilleur du monde. Mais il est clair que Mbappé est l’un des meilleurs du monde. Il l’a démontré pendant des années. Cette année, il a un grand niveau. » RDZ veut d’ailleurs que Mason Greenwood s’inspire du Français. « Il a travaillé aussi le côté défensif, le pressing. Il n’a pas toujours travaillé dans ce sens, mais quand il le veut, il le fait. Il faut comprendre que s’il veut devenir un grand joueur de premier plan, il doit courir sans ballon. J’ai vu Mbappé, Dembélé mettre la pression sans ballon. Greenwood doit le faire aussi. »

L’OM comptera sur un grand Mason Greenwood demain et se battra avec ses armes, notamment ses joueurs d’expérience. RDZ est optimiste. « On a des joueurs avec de l’expérience. Pavard, Kondogbia, Paixao, Greenwood ont joué la Ligue des Champions. On a des joueurs avec de l’expérience. C’est vrai que l’absence de Nayef Aguerd est importante pour nous, mais on doit essayer de mettre l’équipe avec un système qui nous permet d’utiliser les joueurs arrivés en fin du mercato. Il faut trouver une connexion entre ces joueurs. » Le Real Madrid est prévenu, l’OM compte faire un gros coup demain soir dans la capitale espagnole.