Ligue 2

Ligue 2 : Guingamp s’impose contre Montpellier

Par Kevin Massampu
1 min.
Stade du Roudourou @Maxppp
Guingamp 1-0 Montpellier

Vainqueur à Bastia (1-3) avant la trêve, l’En-Avant Guingamp (16e) avait à cœur d’enchaîner une deuxième victoire de rang contre Montpellier (11e), ce lundi soir, pour le dernier match de cette 5e journée de Ligue 2. Un seul but aura suffi pour départager les deux formations, au stade du Roudourou, et il est l’œuvre du défenseur guingampais Donatien Gomis (28e, 1-0).

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo ASSE ASSE 11 5 +6 3 2 0 11 5
2 Logo Red Star Red Star 10 5 +6 3 1 1 10 4
3 Logo Troyes Troyes 10 5 +3 3 1 1 6 3
4 Logo Pau Pau 8 5 +1 2 2 1 7 6
5 Logo Nancy Nancy 8 5 0 2 2 1 6 6
6 Logo Reims Reims 8 5 0 2 2 1 5 5
7 Logo Rodez Rodez 8 5 -2 2 2 1 3 5
8 Logo Laval Laval 7 5 +1 1 4 0 7 6
9 Logo Guingamp Guingamp 7 5 -2 2 1 2 7 9
10 Logo Amiens Amiens 6 5 +1 1 3 1 6 5
11 Logo Clermont Clermont 6 5 0 1 3 1 5 5
12 Logo Dunkerque Dunkerque 5 5 -1 1 2 2 7 8
13 Logo Grenoble Grenoble 5 5 -1 1 2 2 5 6
14 Logo Montpellier Montpellier 5 5 -1 1 2 2 4 5
15 Logo Annecy Annecy 5 5 -2 1 2 2 4 6
16 Logo Le Mans Le Mans 4 5 -2 1 1 3 5 7
17 Logo Bastia Bastia 2 4 -3 0 2 2 2 5
18 Logo Boulogne Boulogne 0 4 -4 0 0 4 1 5
Voir le classement complet

Malgré les multiples tentatives montpelliéraines dans le second acte, Guingamp a tenu bon pour décrocher son premier succès à domicile de la saison. Cette victoire permet à la formation de Sylvain Ripoll de monter à la 9e place du classement de Ligue 2. L’équipe de Zoumana Camara, elle, bascule à la 13 position. Ce samedi, Guingamp ira à Troyes (3e) pendant que Montpellier recevra Bastia (17e), dans le cadre de la 6e journée.

Pub. le - MAJ le
