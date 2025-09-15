Ligue 2 : Guingamp s’impose contre Montpellier

Vainqueur à Bastia (1-3) avant la trêve, l’En-Avant Guingamp (16e) avait à cœur d’enchaîner une deuxième victoire de rang contre Montpellier (11e), ce lundi soir, pour le dernier match de cette 5e journée de Ligue 2. Un seul but aura suffi pour départager les deux formations, au stade du Roudourou, et il est l’œuvre du défenseur guingampais Donatien Gomis (28e, 1-0).

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 ASSE 11 5 +6 3 2 0 11 5 2 Red Star 10 5 +6 3 1 1 10 4 3 Troyes 10 5 +3 3 1 1 6 3 4 Pau 8 5 +1 2 2 1 7 6 5 Nancy 8 5 0 2 2 1 6 6 6 Reims 8 5 0 2 2 1 5 5 7 Rodez 8 5 -2 2 2 1 3 5 8 Laval 7 5 +1 1 4 0 7 6 9 Guingamp 7 5 -2 2 1 2 7 9 10 Amiens 6 5 +1 1 3 1 6 5 11 Clermont 6 5 0 1 3 1 5 5 12 Dunkerque 5 5 -1 1 2 2 7 8 13 Grenoble 5 5 -1 1 2 2 5 6 14 Montpellier 5 5 -1 1 2 2 4 5 15 Annecy 5 5 -2 1 2 2 4 6 16 Le Mans 4 5 -2 1 1 3 5 7 17 Bastia 2 4 -3 0 2 2 2 5 18 Boulogne 0 4 -4 0 0 4 1 5 Voir le classement complet

Malgré les multiples tentatives montpelliéraines dans le second acte, Guingamp a tenu bon pour décrocher son premier succès à domicile de la saison. Cette victoire permet à la formation de Sylvain Ripoll de monter à la 9e place du classement de Ligue 2. L’équipe de Zoumana Camara, elle, bascule à la 13 position. Ce samedi, Guingamp ira à Troyes (3e) pendant que Montpellier recevra Bastia (17e), dans le cadre de la 6e journée.