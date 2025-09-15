Menu Rechercher
Premier League

Liverpool : Arne Slot rappelle à l’ordre Milos Kerkez

Par André Martins
1 min.
Arne Slot avec Liverpool @Maxppp
Burnley 0-1 Liverpool

Aligné titulaire contre Burnley ce dimanche en Premier League, Milos Kerkez, averti pour simulation à la 22e minute, a été remplacé par Andy Robertson avant même la mi-temps. Après le coup de sifflet final, l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a justifié ce choix en pointant du doigt l’engagement parfois excessif du latéral gauche hongrois.

«Je l’ai remplacé parce qu’il a reçu un carton jaune. Je pense que les supporters ici pensaient qu’ils avaient une chance de gagner le match si nous prenions un deuxième carton jaune. Avec Milos, je ne peux jamais être sûr à 100% qu’il ne commette pas la prochaine faute, et que les supporters mettent alors la pression sur l’arbitre (pour l’exclure). Il joue chaque duel comme si sa vie en dépendait. Je pense que la seule façon de perdre aujourd’hui était d’être réduits à dix», a déclaré l’ancien coach de Feyenoord. Arrivé de Bournemouth cet été, Kerkez n’a pas encore totalement pris ses marques à Anfield.

