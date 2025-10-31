Liverpool : la défense musclée d’Arne Slot après ses déclarations polémiques sur son effectif

C’est ce qu’on appelle avoir du culot. Mercredi soir, Arne Slot a choqué tout le monde après la défaite 3 à 0 face à Crystal Palace en Carabao Cup. La 6e lors des 7 dernières sorties des Reds. «Ce n’est pas conforme aux standards de Liverpool de perdre six matches sur sept. Je ne pouvais pas les mettre (les titulaires) dans une situation où ils devaient aborder une semaine comme celle-ci. Nous avons un match ce soir (mercredi), puis seulement deux jours de récupération avant le match suivant, puis encore deux jours avant d’affronter le Real Madrid, et enfin quelques jours de plus avant Manchester City. Chacun peut avoir son opinion à ce sujet, mais avec l’effectif dont nous disposons, environ 15 ou 16 joueurs de l’équipe première disponibles, c’est le choix que j’ai fait.»

Une sortie médiatique désastreuse mercredi

Des propos jugés culottés puisqu’il faut rappeler que les pensionnaires d’Anfield ont recruté pour près de 500 M€ lors du dernier mercato d’été. Pour la presse anglaise, dont le Telegraph, le coach des Reds «se tire une balle dans le pied en parlant des autres clubs et en protestant contre les tactiques adverses.» Malgré des absences pour blessure, c’est bien lui qui a choisi de faire souffler certains titulaires mercredi. Deux jours plus tard, Slot devait tenir une conférence de presse, lui qui avait d’ailleurs choisi de zapper la conférence d’avant-match mardi et de ne s’exprimer que sur le site officiel du LFC. Il n’a pas pu esquiver aujourd’hui, et était attendu de pied ferme après sa dernière sortie médiatique jugée désastreuse.

Après avoir fait un point sur l’effectif disponible pour affronter Aston Villa demain (Isak et Jones sont pratiquement forfaits, Gravenberch est incertain, ndlr), il a mis les pieds dans le plat par la suite. Quand on lui a demandé de s’expliquer sur ses propos concernant la profondeur de son effectif, il a confié : «je suis satisfait de l’équipe, de sa qualité et convaincu par notre stratégie et notre politique. Mais c’est justement là que le bât blesse : certains joueurs n’ont pas pu faire une préparation d’avant-saison complète ou ont été blessés. Du coup, quand les 3/4 sont indisponibles, on se retrouve avec seulement 15 ou 16 joueurs. Je suis persuadé que 20 suffisent, mais nous avons du mal à les maintenir en forme, pour des raisons évidentes.»

Slot s’explique face à la presse

Il a ajouté : «Alex (Isak) nous a rejoints le 1er septembre et il est plus difficile de maintenir les joueurs en forme. Du coup, si certains sont indisponibles, on fait appel aux mêmes. On a peut-être eu de la chance la saison dernière et pas cette fois-ci. On a enchaîné les matches à l’extérieur avec seulement quelques jours de repos entre chaque rencontre. Pas d’excuses, avant que certains ne le disent… Il faut gérer la situation, 3 matches en 7 ou 8 jours. Ce n’est donc pas une question d’effectif, mais plutôt de blessures et de disponibilité des joueurs. (…) On gère la situation comme elle est. Prenons l’exemple d’Alex : la pré-saison s’est déroulée pendant la saison. On me demande souvent pourquoi il joue. Sinon, je devrais faire jouer Hugo (Ekitike) à chaque match. Comme Owen Hargreaves me l’a montré, les deux attaquants ont joué 34 matches la saison dernière, alors qu’ici on en joue 60.»

Il poursuit : «il est donc essentiel qu’Alex joue le plus possible. C’est le cas pour lui et quelques autres, comme Frimpong et Bradley. Si l’un est absent, l’autre doit jouer davantage, d’où le temps de jeu accru de Szoboszlai au poste d’arrière droit. Toutes les équipes sont confrontées à ce problème, ce n’est pas une excuse, mais c’était un peu différent de la saison dernière. La saison dernière, ils avaient tous au moins un an d’expérience en Premier League et ils sont restés en forme. Aujourd’hui, certains doivent jouer plus que prévu, mais c’est comme ça. On a assez de joueurs pour disputer tous les matches, mais je dois ménager certains d’entre eux. C’est pourquoi j’ai décidé de ne pas en faire jouer sept ou huit.» Moins épargné cette saison, Arne Slot, qui a remporté le titre en Premier League dès sa première année, assume ses décisions.

Un avenir qui pose question

«L’apprentissage viendra peut-être plus tard, et se concentrera principalement sur la manière dont je peux modifier et évaluer les décisions prises par la suite. Je ne me préoccupe pas du passé, mais de la façon dont nous pouvons réaliser une bonne performance samedi. L’apprentissage viendra plus tard ; l’important est l’avenir et la façon dont nous pouvons obtenir un bon résultat et une bonne performance contre Villa.» Confiant, il a précisé : «j’ai déjà gagné des matches par le passé en m’écartant de mes convictions habituelles, donc je suis tout à fait disposé à m’adapter à certaines situations. Je ne pense pas que le problème soit que nous concédons occasion sur occasion. Ce n’est absolument pas le cas. À part peut-être contre Palace. Dans tous les autres matches, nous méritions mieux. Même cette semaine, ils n’ont concédé que trois occasions franches, mais les trois ont fait mouche. C’étaient des occasions franches. Je ne nous vois pas concéder beaucoup d’occasions, donc je ne vois pas de raison de changer complètement de style, mais nous devons faire mieux.»

En effet, Liverpool, déjà éliminé en Carabao Cup, n’est que 7e du classement en Premier League (15 points, 5 victoires, 4 défaites). Le match contre Aston Villa demain sera donc très important, d’autant que les Reds vont enchaîner mardi avec la réception du Real Madrid en Ligue des Champions. Une compétition dans laquelle les Anglais sont déjà allés au tapis cette saison face à Galatasaray. Arne Slot, que certains consultants anglais accusent d’avoir seulement surfé sur l’héritage de Jürgen Klopp la saison dernière et de ne pas être à sa place, doit rectifier le tir sous peine d’être menacé. Interrogé sur son avenir et une prolongation en conférence de presse, le coach, dont certains fans du LFC ne veulent plus, a été très étonné. «C’est la dernière question à laquelle je m’attendais ! Mon objectif principal est de remettre Liverpool sur la voie de la victoire. Les négociations contractuelles, s’il y en a, ne sont jamais abordées ici. Alors, concentrons-nous sur le retour à la victoire, c’est ma priorité absolue.» Réponse demain.