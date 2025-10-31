OM : Roberto De Zerbi tire la sonnette d’alarme

L’Olympique de Marseille va devoir retrouver de la confiance. Après avoir essuyé deux matches sans victoire en Ligue 1 et une triste défaite contre le Sporting Portugal (2-1) en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi et ses hommes devront venir à bout de l’AJ Auxerre pour rester proche du leader parisien et retrouver le chemin de la victoire. Mais comme face à Angers, les Phocéens seront privés de 7 à 8 joueurs pour ce déplacement et cela inquiète Roberto De Zerbi, qui va devoir bricoler pour trouver la meilleure équipe.

La suite après cette publicité

«Je ne me vexe pas des critiques que je lis après Lisbonne et mes choix tactiques. Arthur Vermereen aurait eu du mal à défendre à dix, il est jeune encore. Mason Greenwood est sorti contre Angers et aurait pu défendre un peu plus. Vermereen aussi, mais c’est encore un jeune talent pour ce club et on doit l’accompagner. Comme Robinio Vaz ou Darryl Bakola. Après, on a parfois des limites défensives, mais on essaye de travailler de la bonne manière pour essayer de dépasser ces limites (…) c’est dur pour moi d’expliquer pourquoi on prend autant de but. On est dans un moment de malchance. Contre Angers, on n’aurait pas forcément mérité de gagner mais en menant 2-1 à la fin, on aurait dû tenir», a-t-il lâché, avant de commenter les nombreux pépins physiques.

Nouvelles inquiétantes pour Hamed Junior Traoré

«C’est vraiment le point noir de cette période, ce qui me préoccupe ce sont les blessures. C’est une chose d’en avoir deux ou trois absents, mais là, c’est sept ou huit. Dans une saison, il n’y a pas que des bons moments, il faut se serrer les coudes encore plus et jouer tous les matchs comme des finales. En ce moment, c’est comme ça. On doit puiser de l’énergie dans la tête et après nous aurons 5-6-7 victoires d’affilée. En ce moment, on est sur deux défaites et un match nul où l’on a mal joué. Il faut être plus concentré, plus méchant et déterminé (…) C’est peut-être mon erreur de ne pas avoir fait assez de rotation avant. Certains joueurs n’ont pas l’habitude de jouer tous les trois jours. Mais je ne pense pas qu’il y est un relâchement, ils sont jeunes».

La suite après cette publicité

Roberto De Zerbi est également revenu sur les cas individuels, en assurant que «c’est encore trop tôt et les choses ne vont pas bien pour Hamed Junior Traoré. Il n’est pas sur la voie de la guérison. Léo Balerdi ne revient pas, Timothy Weah non plus. Par chance, Bilal Nadir a fait des contrôles et ce n’est rien de grave, il devait juste être un peu déshydraté et a fait une chute de tension». Roberto De Zerbi attend donc plus de son équipe pour retrouver la victoire et rester dans le peloton de tête avant la trêve internationale.