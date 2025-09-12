Liverpool : Arne Slot lance un avertissement pour Alexander Isak

Arne Slot est un entraîneur heureux. Il a vu son club dépenser sans compter pour renforcer un effectif déjà solide, vainqueur de la dernière Premier League. Il compte désormais dans ses rangs des recrues comme Wirtz, Ekitike, Frimpong et Kerkez, et cerise sur le gâteau, Alexander Isak, deuxième meilleur buteur de la saison passée (derrière Mohamed Salah), considéré comme le meilleur attaquant du championnat anglais. Un deal réalisé dans les dernières heures du mercato, après de longues négociations.

« Ce qui me réjouit le plus, c’est d’avoir conclu le contrat d’Alex. Richard (Hughes, le directeur sportif de Liverpool, ndlr), les propriétaires et toutes les personnes impliquées ont travaillé d’arrache-pied pour conclure cet accord. C’est une excellente nouvelle pour le club, pour nos supporters, pour nos joueurs et pour moi que tout leur travail ait permis à Alex de signer chez nous », s’est félicité le coach néerlandais des Reds en conférence de presse. Car le sujet Isak est revenu en boucle à la veille du déplacement à Burnley pour la 4e journée de Premier League. Le Suédois va-t-il disputer son premier match avec son nouveau club ? Arne Slot a tenu à mettre les choses au clair.

Les remerciements de Slot au sélectionneur suédois

Alexander Isak a vécu ses premières séances d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, mais il a aussi séché une grande partie de la pré-saison avec Newcastle pour forcer son départ à Liverpool. « Il a manqué une véritable pré-saison, trois ou quatre mois d’entraînement collectif. Nous devons le préparer progressivement, car nous jouons beaucoup et avons peu de temps d’entraînement, ce qui sera un défi. Mais nous ne l’avons pas recruté pour les deux prochaines semaines, nous l’avons signé pour six ans. C’est donc ce que nous devons garder à l’esprit, et ce que les supporters doivent garder à l’esprit. Si je le remplace à un moment donné ou que je ne le fais jouer que pour quelques minutes, c’est pour sa condition physique à long terme », a-t-il expliqué.

Il a aussi rendu hommage au sélectionneur suédois Jon Dahl Tomasson, qui n’a fait jouer que 20 minutes à Isak sur les 2 matches d’éliminatoires pour le Mondial 2026. De quoi faire pâlir d’envie les dirigeants du PSG, remontés contre la gestion de leurs joueurs par Didier Deschamps avec l’équipe de France. « Le sélectionneur suédois Jon Dahl Tomasson mérite d’être félicité, car il a peut-être le meilleur attaquant du monde. Il doit disputer deux matchs très importants. Il comprend que s’il le faisait jouer deux fois 90 minutes, il serait probablement blessé pendant plusieurs semaines. Nous traiterons Alex de la même manière. Ne vous attendez pas à ce qu’il joue 90 minutes à chaque match. Ce ne sera certainement pas le cas dans les semaines à venir », a-t-il prévenu. Une bonne nouvelle aussi pour Hugo Ekitike, qui devrait bénéficier ainsi d’un plus grand temps de jeu.