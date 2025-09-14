Premier League : porté par un grand Haaland, Manchester City humilie Manchester United

Deux semaines après avoir perdu à Brighton (2-1), Manchester City recevait son voisin United à l’Etihad Stadium, pour le compte de la 4e journée de Premier League. Pour cette rencontre face aux Red Devils, Pep Guardiola devait faire sans Cherki, Aït-Nouri et Marmoush, tous blessés. Côté United, Amad Diallo - double buteur dans le derby la saison passée - était aligné à la place de Cunha, forfait pour plusieurs semaines, en attaque.

Sous le ciel pluvieux de Manchester, City a très tôt mis la pression sur la défense des visiteurs, avec une première tentative de Haaland (1e), trop croisée. Les occasions se sont rapidement multipliées sur les cages de Bayindir, tout proche d’une bévue après un contrôle manqué (8e). Finalement, après un très gros travail de Doku, Phil Foden plaçait une tête imparable pour ouvrir le score (18e, 1-0) et inscrire son premier but en championnat depuis le 25 janvier dernier contre Chelsea. Défensivement, Ruben Dias et les siens n’ont pas été inquiétés plus que ça, puisqu’ils n’ont concédé qu’une seule frappe cadrée durant les 45 premières minutes.

Haaland en patron, premier cleen-sheet pour Donnarumma

Dans le second acte, la première incursion de City a été fatale. À la suite d’une touche, Doku est trouvé au cœur de la défense des Red Devils. Le Belge trouve ensuite Erling Haaland, dans le dos de Shaw, qui s’en est allé battre Bayindir d’un ballon piqué pour faire le break (2-0, 53e). L’international norvégien était même tout proche du doublé, deux minutes plus tard, après avoir dribblé le gardien turc, mais sa tentative a finalement été stoppée par le poteau. La formation de Ruben Amorim a tenté de réagir avec la reprise de volée de Mbeumo, excellemment repoussée par Donnarumma (61e), avant de subir une nouvelle fois, la foudre Haaland.

À la suite d’une perte de balle dans l’entrejeu, Bernado Silva lançait l’ancien joueur de Dortmund en face-à-face contre Bayindir. L’attaquant de 25 ans ne s’est pas fait prier pour inscrire son 90e but pour son 101e match de Premier League et sceller la victoire des siens (68e, 3-0). Mbeumo a eu l’occasion de réduire la marque, après un centre de Diallo, mais le Camerounais a manqué l’immanquable (84e). Donnarumma et Manchester City ont donc passé une après-midi tranquille et se sont imposés (3-0) contre le voisin United, qui enchaîne déjà une deuxième défaite en quatre journées de Premier League. Les Sky Blues sont 8e au classement, tandis que United est 14e.