Sunderland renverse Sheffield United et remonte en Premier League !

L’enjeu était immense aujourd’hui : une place en Premier League, et le sommet du football anglais, attendait le vainqueur. Sheffield United et Sunderland s’affrontaient ce samedi à Wembley dans une finale d’accession sous haute tension. À la clé également : un jackpot estimé à 200 millions de livres sterling selon la BBC, soit 238 millions d’euros. Un bond économique qui changerait la vie d’un club. Sheffield United a ainsi rapidement pris l’avantage grâce à une superbe finition de Tyrese Campbell, qui a converti une passe tranchante de Gustavo Hamer en un but précis dans le coin droit à la 25e minute (1-0).

Peu après, Harrison Burrows a doublé la mise à la 34e en reprenant le ballon aux abords de la surface. Mais après consultation de la vidéo, l’arbitre a logiquement refusé le but pour une position de hors-jeu. En seconde période, Eliezer Mayenda a égalisé relançant totalement le match (77e, 1-1). Cependant, en fin de rencontre, Sunderland a renversé la situation grâce à Tom Watson et a repris l’avantage (90e+5, 1-2). Sous la houlette du Français Régis Le Bris, les joueurs de Sunderland filent désormais vers la Premier League, où le club n’a plus évolué depuis la saison 2016-2017.