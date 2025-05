Le Stade de Reims est choqué après sa descente en Ligue 2

Jeudi noir du côté de Reims. Hier, le Stade de Reims recevait le FC Metz pour essayer de conserver sa présence dans l’élite du football français. Après le match nul 1-1 de l’aller, les Rémois ont mené 1-0 après le but d’Ange Martial Tia (57e) en début de seconde période. Néanmoins, Mathieu Udol (78e), Alpha Touré (111e) et Gauthier Hein (115e) ont permis à Metz de renverser le match pour s’imposer 3-1 et remonter en Ligue 1. Condamné à la Ligue 2, le Stade de Reims a vécu un véritable cauchemar et l’atmosphère était celle d’une gueule de bois du côté du Stade Auguste-Delaune.

Des supporters en colère

Des supporters, mécontents, s’en sont d’ailleurs pris verbalement à la direction, notamment au directeur général, Mathieu Lacour, et au président Jean-Pierre Caillot. Des "Caillot démission!" ont été entendus en fin de rencontre et des sièges ont visiblement été arrachés et jetés sur la pelouse. Malgré cette ambiance pesante et ce terrible coup de massue sur la tête, une réaction était attendue de la part des dirigeants du SDR. Mais personne n’a pris la parole après la rencontre. Le club s’est contenté de publier un message sur les réseaux sociaux.

«Après 7 saisons consécutives dans l’élite du football français, le Stade de Reims évoluera en Ligue 2 BKT la saison prochaine. La déception est grande, la peine immense et la déconvenue bien réelle. De ces sentiments et des bilans qui seront tirés de cet échec doit naître une source d’énergie infinie pour se relever sans attendre. Peuple rémois, nous vous adressons un merci aussi sincère que ne l’est votre fidélité. Ce soutien sans faille offert tout au long de la saison mérite la Ligue 1 : nous y reviendrons, pour vous.» Comme sa direction, l’entraîneur Samba Diawara est, lui aussi, resté muet.

Une direction muette

La seule et unique réaction du Stade de Reims est finalement venue du milieu de terrain Valentin Atangana. Ses propos sont relayés par L’Union. « On avait le score en mains, Metz a su égaliser pour nous emmener en prolongation. On n’a pas su faire le job derrière. Il nous a manqué le but du 2-0, le dernier geste offensivement. Si on le met, je pense que c’est terminé, c’est très difficile comme toute la saison mais on va travailler pour revenir plus fort. On est tous des grands garçons, il faut se regarder dans les yeux. Ce club me tient énormément à cœur et le voir, là, descendre en Ligue 2, je suis abattu. Avec moi ? Honnêtement, à l’instant T, je ne peux pas répondre.»

L’attitude du club, qui est en état de choc et qui n’est pas venu assumer face aux médias, a d’ailleurs été pointée du doigt. L’Union a écrit à ce sujet : «du scénario catastrophe au mutisme du camp rouge et blanc. Neuf ans après, cette nouvelle descente en Ligue 2 prend des airs de catastrophe pour le Stade de Reims, plutôt habitué à regarder vers les places européennes ces dernières saisons. Elle conclut un exercice chaotique marqué d’un bon début, puis d’une dégringolade au classement jusqu’au limogeage de l’entraîneur Luka Elsner, qui n’a pas enrayé la chute. On peut comprendre la déception des techniciens et dirigeants rémois, fustigés par une partie du public et qui n’ont pas souhaité venir s’expliquer devant la presse. Dommage.» Le coup a été très dur à encaisser pour le Stade de Reims, qui jouera en L2 l’an prochain.