Reims : Junya Ito a des touches en Italie

Le Stade de Reims s’apprête à vivre un été de transition majeur. Officiellement relégué en Ligue 2 après l’appel réussi de l’OL auprès de la DNCG, le club champenois va devoir repenser son projet sportif en profondeur. Dans ce contexte tendu, le mercato s’annonce agité. Plusieurs cadres sont courtisés, à commencer par Junya Ito, sous contrat jusqu’en 2026, qui pourrait être l’un des premiers à faire ses valises. Reims se montre à l’écoute des offres afin d’éviter un départ libre l’an prochain, tout en souhaitant maximiser la valeur du joueur. Et selon nos informations, l’ailier japonais du Stade de Reims, suscite un intérêt croissant en Serie A, où son profil technique et sa polyvalence séduisent plusieurs clubs. Bologne, dirigé par Vincenzo Italiano, a été le premier à bouger concrètement en amorçant des contacts préliminaires avec Reims dès le mois de juin.

Le club émilien, qualifié pour la Ligue Europa, cherche à renforcer son flanc droit offensif en prévision du départ imminent de Dan Ndoye vers Naples, tandis que Lorenzo De Silvestri, en fin de cycle, ne représente plus une solution d’avenir. Ito, capable d’évoluer aussi bien sur l’aile droite que dans un rôle plus axial, correspond parfaitement aux exigences tactiques d’Italiano. Mais Bologne n’est pas seul sur le coup : le Genoa de Patrick Vieira, toujours en quête de dynamisme dans le dernier tiers, et la Fiorentina de Stefano Pioli ont également coché le nom de l’international japonais sur leur short-list estivale. Globalement, Ito jouit d’une belle cote en Italie, où sa régularité en Ligue 1 et son expérience européenne sont très appréciées. Toutefois, selon nos informations, aucune négociation n’est considérée comme avancée à ce stade. Les prétendants restent à l’affût, mais Reims n’a, pour l’instant, reçu aucune offre formelle.