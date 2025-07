Le communiqué d’un des invités nains de l’anniversaire de Lamine Yamal

L’anniversaire polémique de Lamine Yamal continue de faire jaser. Pour rappel, le joueur du FC Barcelone est critiqué, car il a fait appel à des nains pour la grosse fête de ses 18 ans. De quoi lui attirer les foudres de l’Association des personnes atteintes d’achondroplasie et autres dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE). Cependant, plusieurs de ces personnes atteintes de nanisme ont pris la parole pour défendre l’international espagnol et attaquer l’ADEE. La dernière en date s’est fendue d’un communiqué relayé par la Cadena COPE.

« Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous tenons à préciser que l’Association ADEE ne nous représente pas et ne parle pas en notre nom. En tant qu’adultes atteints d’achondroplasie, communément appelée nanisme, nous avons notre propre voix, notre propre jugement et la pleine capacité de décider de notre vie personnelle et professionnelle. Nous ne faisons pas partie de cette association ; nous n’avons pas été consultés ni sollicités pour donner notre avis avant de porter des accusations publiques qui nous concernent directement. Nul ne peut prétendre représenter un groupe entier sans avoir au préalable écouté les personnes qu’il prétend défendre. La lutte pour la dignité et les droits des personnes handicapées ne peut se faire au détriment de notre voix ou de la prise de décisions paternalistes. Fort de cette précision, nous exprimons notre position personnelle : à la lumière des accusations récemment portées par l’Association ADEE concernant un événement privé organisé pour célébrer l’anniversaire de la majorité d’un athlète de renom, nous tenons à déclarer ce qui suit : 1. Nous sommes des personnes pleinement capables de prendre des décisions indépendantes concernant notre vie. Chacun de nous prend librement des décisions et gère les aspects essentiels de sa vie quotidienne et de son avenir. 2. Nous rejetons fermement toute allégation de ridicule ou d’exploitation, comme cela a été publiquement affirmé sans preuve. Ceux qui nous accusent sans nous connaître nous déshumanisent et nous privent de notre autonomie. 3. Pour des raisons légales de confidentialité pour toutes les personnes inscrites à l’événement, nous ne pouvons commenter les détails de l’événement, mais nous pouvons et devons défendre notre honneur et notre professionnalisme contre les campagnes publiques qui mettent en doute notre travail et notre dignité personnelle. 4. Nous exhortons l’ADEE et toute autre entité à mener leur travail de manière responsable, sans généraliser, sans parler au nom de ceux qui n’ont pas été entendus et sans se transformer en instrument de discours sans rapport avec notre réalité vécue. 5. Nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires si de fausses informations portant atteinte à notre réputation et à notre image publique continuent d’être diffusées. Nous tenons à le dire haut et fort : nous sommes profondément honorés d’avoir été invités à cet événement. Ce fut une expérience professionnelle et humaine au cours de laquelle nous avons été traités avec respect. La véritable inclusion signifie accepter que nous avons aussi le droit de décider comment nous voulons vivre, sans être jugés ni exploités. Avec respect, conviction et la tête haute. »