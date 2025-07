Le FC Barcelone veut sacrifier 3 joueurs pour faire de la place à Marcus Rashford !

Les nouvelles sont plutôt bonnes pour le FC Barcelone, qui va officialiser l’arrivée de Marcus Rashford dans les prochaines heures. Déjà présent à Barcelone pour les traditionnels tests médicaux et la signature de son contrat, l’Anglais tentera de se relancer pendant ce prêt en terres catalanes. Une arrivée enthousiasmante pour le joueur, mais aussi pour Hansi Flick, qui avait validé son arrivée et qui voulait l’avoir sous ses ordres depuis un moment déjà.

Mais, comme souvent au FC Barcelone, il y a un problème. Et pas des moindres, puisque l’attaquant anglais ne peut pas encore être enregistré auprès de la Liga. Même problème qu’avec Dani Olmo la saison dernière, en somme. Le club n’est toujours pas en règle avec le fair-play financier de la Liga, et même si la vente définitive des places VIP du Camp Nou devrait aider, il faudra aussi vendre.

Le Barça doit dégraisser

Et il y a deux candidats à un départ. D’abord, Pau Victor. Superdeporte indique que Valence souhaite attirer l’attaquant de 23 ans. Les Ches ont formulé une offre de prêt, mais le club catalan souhaite une vente définitive du joueur, qu’il pourrait laisser partir pour quelques millions d’euros seulement. Au-delà de la logique financière, l’arrivée d’un nouvel attaquant lui ferme définitivement les portes devant, lui qui n’a été titulaire que deux fois en Liga la saison dernière. Iñaki Peña est dans un cas similaire, et le portier est convoité par plusieurs clubs de Liga. Sa vente pourrait aussi rapporter un petit chèque intéressant.

Vient ensuite le cas Christensen. Il est, aujourd’hui, le joueur sur lequel compte le plus le Barça pour dégraisser. Avec un contrat qui expire dans un an et un salaire relativement élevé par rapport à son statut dans la hiérarchie de l’équipe, son départ ne serait pas trop grave sur le plan sportif et permettrait de libérer de la masse salariale vis-à-vis du fair-play financier de la Liga. Avec ces départs et la vente définitive des places VIP du Camp Nou, le FC Barcelone ne devrait pas avoir de soucis pour enregistrer Rashford.