Al-Nassr : un agent détruit João Félix

Pressenti pour un retour à son club formateur de Benfica cet été, João Félix (25 ans) va finalement quitter Chelsea pour rejoindre Al-Nassr en Arabie saoudite, où il évoluera aux côtés de son compatriote Cristiano Ronaldo, sous les ordres de Jorge Jesus. Une décision qui fait beaucoup parler dans la planète football depuis plusieurs heures. L’agent de joueurs Jen Mendelewitsch a fortement critiqué l’international portugais (45 sélections, 9 buts), qu’elle ne considère même plus comme un joueur de football.

«João Félix ne joue plus au football depuis longtemps,, a-t-elle souligné dans des propos recueillis par RMC Sport. C’est une imprimante. Une machine à imprimer de l’argent, et avec son propre accord, puisqu’il ne se rebelle pas. Cela fait bien longtemps qu’il aurait dû prendre le contrôle de sa carrière et ne plus laisser les autres décider à sa place, en l’envoyant dans des projets qui ne lui conviennent pas. Quand on connaît le potentiel qu’il a, c’est triste. Mais c’est un exemple parfait de ce qu’il ne faut pas faire lorsqu’on est un jeune joueur talentueux. Il part à l’Atlético Madrid pour 126 millions d’euros, dans un club qui ne correspondait pas du tout à son style de jeu. Et ensuite, Chelsea dépense 50 millions…» Elle a fini par conclure : «il y avait des rumeurs selon lesquelles il reviendrait à Benfica. Cela aurait eu un peu plus de sens, mais je pense qu’il ne voulait pas faire ce sacrifice financier. Donc, João Félix est responsable du chemin qu’il emprunte.»