FC Barcelone - Côme : les compositions du Trophée Gamper

Après sa brillante tournée asiatique, le FC Barcelone affronte ce dimanche Côme pour le Trophée Joan Gamper. Les Catalans s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi et Alejandro Baldé. Frenkie de Jong et Pedri se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Marcus Rashford est soutenu par Lamine Yamal, Fermin Lopez et Raphinha.

La suite après cette publicité

De son côté, le club italien mise sur un 4-3-3 avec Jean Butez dans les buts derrière Mërgim Vojvoda, Ignace van der Brempt, Marc Oliver Kempf et Alex Valle en défense. Sergi Roberto évolue en sentinelle avec Nico Paz et Martin Baturina à ses côtés. Devant, Jayden Addai et Ivan Azon épaulent Anastosios Douvikas en attaque.

Les compositions

FC Barcelone : J. Garcia - E. Garcia, Araujo, Cubarsi, Baldé - De Jong, Pedri - Yamal, Fermin, Raphinha - Rashford

La suite après cette publicité

Côme : Butez - Vojvoda, Van der Brempt, Kempf, Valle - Paz, Roberto, Baturina - Addai, Douvikas, Azon