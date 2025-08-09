Estêvão met déjà Chelsea à genoux

Bien sûr, il ne s’agit que d’un match amical et il ne faudra pas en tirer des conclusions trop hâtives. Il n’empêche, pour sa première avec Chelsea en amical contre le Bayer Leverkusen hier (victoire 2-0), Estêvão a marqué les esprits. La presse anglaise fait même l’éloge du phénomène brésilien, buteur dès la 18e minute en étant à la retombée d’une tentative de Palmer sur la barre. Plus prompt, c’est lui qui ouvrait le score du pied gauche, avant de voir João Pedro doubler la mise en fin de match.

La suite après cette publicité

Son but venait surtout récompenser son excellente entame, où il était aligné côté droit du 4-2-3-1 organisé par Enzo Maresca, avec Palmer dans l’axe en soutien de Liam Delap, et le jeune Tyrique George côté gauche. La recrue de 18 ans, achetée 35 M€ cet été à Palmeiras, se laissait aller à une belle glissade sur la pelouse de Stamford Bridge devant ses nouveaux supporters, déjà conquis. «Lamal who ?», s’est même amusé l’un d’eux.

La suite après cette publicité

Maresca veut être vigilant avec lui

«Profitons de lui, se réjouissait Maresca après le succès d’hier soir, premier des deux matchs de préparation avant le début de la saison la semaine prochaine. Il est très jeune, il doit s’adapter, mais ce genre de match lui permet de comprendre la différence d’intensité entre l’Angleterre et le Brésil. Il va certainement nous aider.» Le coach des Blues cherchera avant tout à ne pas brusquer sa nouvelle pépite. Le maître mot sera la patience et la raison.

«Il est très jeune, joyeux et toujours en train de rire. Il faut qu’il garde ça» poursuit l’Italien, prévenant que le dépaysement à un si jeune âge l’obligeait à rester attentif à sa situation. L’avantage d’Estêvão, c’est aussi sa polyvalence, un joueur capable d’évoluer à tous les postes offensifs, offrant à son entraineur de nombreuses possibilités. Entre ses caractéristiques et son match d’hier, on comprend mieux pourquoi des joueurs comme Nicolas Jackson ont demandé leur départ.