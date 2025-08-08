Menu Rechercher
Amical : Chelsea domine le Bayer Leverkusen

Par Hanif Ben Berkane
Chelsea 2-0 Leverkusen

Chelsea faisait son grand retour à la compétition ce vendredi. Moins d’un mois après avoir dominé le PSG en finale du Mondial des Clubs, le club londonien a décidé d’organiser un match amical face au Bayer Leverkusen. L’occasion pour la formation d’Enzo Maresca de préparer un peu le retour du championnat.

Les Blues ont fait le job avec une belle victoire 2-0. La jeune pépite brésilienne Estevao, qui vient juste de débarquer au club, a ouvert le score dans ce match avant que Joao Pedro ne marque le second but des siens.

Pub. le - MAJ le
