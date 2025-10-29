Amical : l’Angola va recevoir l’Argentine de Lionel Messi

Plus que huit mois avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, où l’Argentine, championne en titre, remettra sa couronne en jeu. Les coéquipiers de Lionel Messi auront d’ailleurs un test grandeur nature au mois de mars face à l’Espagne, lors de la Finalissima, pour mesurer un peu plus précisément où ils en seront dans leur préparation.

Avant cela, un petit détour est prévu en Afrique pour l’Albiceleste. La fédération angolaise de football a annoncé par le biais d’un communiqué qu’une rencontre amicale était prévue le 14 novembre à Luanda entre les gazelles noires et l’Argentine.