Florian Thauvin est déjà le grand chouchou du RC Lens !

Florian Thauvin a fait une entrée remarquée lors de son tout premier match avec le RC Lens, offrant une performance à la hauteur de son talent et de son statut de champion du monde 2018. Entré en jeu sous une ovation chaleureuse du public lensois, il n’a pas tardé à démontrer toute sa classe et sa créativité sur le terrain : «J’ai beaucoup parlé à l’homme, plus qu’au joueur. A partir du moment où les valeurs étaient alignées et où j’ai bien compris ce qui l’animait, je lui ai parlé un petit peu de football. Et là aussi, ça a connecté assez rapidement. C’est quelqu’un de très intelligent, qui sait exactement ce qu’il faut faire pour que ça marche. Il a l’expérience du haut niveau et un peu revanchard et très content de revenir en France. C’est pour ça que le mariage était garanti», a confié Pierre Sage, plus que jamais heureux et fier de pouvoir compter sur Flotov pour sa première saison sur le banc des Sang et Or.

Dès la 62ème minute, à peine une minute après son apparition, Thauvin a pris l’initiative côté gauche, enchaînant une accélération fulgurante qui a pris de vitesse la défense adverse. Avec une maîtrise technique impressionnante, l’ancien joueur de l’Udinese a éliminé un défenseur du RB Leipzig d’un crochet intérieur précis, avant de délivrer un centre millimétré au second poteau. Ce ballon parfaitement calibré a trouvé Matthieu Udol, qui, d’une tête puissante, a inscrit le deuxième but des Sang-et-Or, scellant ainsi une avance décisive pour son équipe. Cette première prestation a confirmé que Thauvin s’intègre rapidement dans le collectif lensois et qu’il pourrait être une arme offensive majeure pour le club cette saison.

Déjà passeur décisif pour sa première !

Interrogé après la rencontre, son coéquipier Matthieu Udol n’a pas mâché ses mots et a encensé l’ancien joueur de l’OM : «Flo avait du feu dans les jambes. Je pense qu’il avait à cœur de montrer beaucoup de choses. Je suis super content parce que ce but ponctue sa première à Bollaert, sa belle entrée, et ça nous permet de gagner ce match. Donc c’est satisfaisant pour moi mais je suis aussi très content pour Flo et pour le collectif. Il a fait quelques crochets et ensuite il a délivré un super centre. Je suis bien placé et je la mets au fond mais il a fait un gros travail avant ça», a-t-il déclaré. Pour rappel, Florian Thauvin s’est officiellement engagé jeudi avec le RC Lens, jusqu’en juin 2028.

Pierre Sage a tenu d’autres propos très positifs sur sa nouvelle recrue : «Il lui a fallu une minute pour nous rappeler qu’il était arrivé. C’est quelqu’un de très agréable, posé, il sait ce qu’il veut et pourquoi il est venu. Il a une organisation autour de sa performance qui est incroyable, il est très professionnel sur et en dehors du terrain. On attend de voir sur la saison. On voulait le faire venir pour qu’il apporte quelque chose en plus à l’équipe et dès ses premiers ballons, on se rend compte que ce petit truc en plus apporte beaucoup à l’équipe». En tout cas, le mariage entre Florian Thauvin et le stade Bollart semble commencer sur de bons rails.