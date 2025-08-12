Menu Rechercher
Commenter 5
Exclu FM

Olympiacos : Yusuf Yazici intéresse en France mais…

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Yusuf Yazici, buteur avec le LOSC contre le Slovan Bratislava @Maxppp

Désormais du côté de l’Olympiacos, Yusuf Yazici a gardé une belle cote en France. Il faut dire que son passage à Lille a été plus que positif avec des belles saisons et notamment 29 buts marqués (16 passes décisives) en 135 matches. S’il a connu une année blanche après une grave blessure la saison dernière, il a profité de cet été pour se remettre en scelle.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, plusieurs clubs de Ligue 1 sont venus aux renseignements ces dernières semaines. Mais l’international turc est heureux en Grèce et se sent bien dans son équipe. «Je dis aux gens de ne pas s’inquiéter. Je vais faire de mon mieux et je vais vous rendre heureux, parce que je vous suis redevable. Je suis redevable à ce club. Et vous savez ce que je veux dire, je le dois à moi-même quand je dis que je dois à ce club, parce qu’ils me traitent vraiment bien», confiait-il à FM il y a quelques semaines. La tendance n’est donc pas à un départ.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Olympiakos
Yusuf Yazıcı

En savoir plus sur

Olympiakos Logo Olympiakos Pirée
Yusuf Yazıcı Yusuf Yazıcı
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier