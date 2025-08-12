Olympiacos : Yusuf Yazici intéresse en France mais…

Désormais du côté de l’Olympiacos, Yusuf Yazici a gardé une belle cote en France. Il faut dire que son passage à Lille a été plus que positif avec des belles saisons et notamment 29 buts marqués (16 passes décisives) en 135 matches. S’il a connu une année blanche après une grave blessure la saison dernière, il a profité de cet été pour se remettre en scelle.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, plusieurs clubs de Ligue 1 sont venus aux renseignements ces dernières semaines. Mais l’international turc est heureux en Grèce et se sent bien dans son équipe. «Je dis aux gens de ne pas s’inquiéter. Je vais faire de mon mieux et je vais vous rendre heureux, parce que je vous suis redevable. Je suis redevable à ce club. Et vous savez ce que je veux dire, je le dois à moi-même quand je dis que je dois à ce club, parce qu’ils me traitent vraiment bien», confiait-il à FM il y a quelques semaines. La tendance n’est donc pas à un départ.