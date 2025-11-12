Espoirs : Zack Nani gagne son combat face à Ligue 1+
Diffuseur de la Saudi Pro League, Zack Nani aura également le loisir d’être l’unique canal à retransmettre les matches de l’équipe de France Espoirs. Le dossier des Bleuets avait tendu les relations entre la FFF et la chaîne Ligue 1+ qui souhaitait co-diffuser les Espoirs afin d’élargir son catalogue. Au final, aucun accord n’a pu être trouvé et Zack Nani a annoncé sa victoire.
«Il n’y aura pas l’équipe de France Espoirs sur Ligue 1+. Ce ne sera qu’avec moi. Je vous ferai du contenu autour de l’équipe de France Espoirs à chaque rassemblement. J’irai là-bas avec mes équipes, on vous filmera leur quotidien, on fera des moments, des trucs sympas. On vous fera ça bien, c’est le but», a déclaré le streameur sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, il retransmettra gratuitement les matchs sur ses chaînes Twitch et Youtube et sur les Freebox.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer