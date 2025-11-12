Menu Rechercher
Espoirs : Zack Nani gagne son combat face à Ligue 1+

Par Matthieu Margueritte
L'équipe de France Espoirs @Maxppp

Diffuseur de la Saudi Pro League, Zack Nani aura également le loisir d’être l’unique canal à retransmettre les matches de l’équipe de France Espoirs. Le dossier des Bleuets avait tendu les relations entre la FFF et la chaîne Ligue 1+ qui souhaitait co-diffuser les Espoirs afin d’élargir son catalogue. Au final, aucun accord n’a pu être trouvé et Zack Nani a annoncé sa victoire.

ZackNaniTV
C'est confirmé ! Zack sera l'UNIQUE diffuseur des matchs de l'Équipe de France espoirs ! 🇫🇷
«Il n’y aura pas l’équipe de France Espoirs sur Ligue 1+. Ce ne sera qu’avec moi. Je vous ferai du contenu autour de l’équipe de France Espoirs à chaque rassemblement. J’irai là-bas avec mes équipes, on vous filmera leur quotidien, on fera des moments, des trucs sympas. On vous fera ça bien, c’est le but», a déclaré le streameur sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, il retransmettra gratuitement les matchs sur ses chaînes Twitch et Youtube et sur les Freebox.

