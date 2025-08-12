LOSC : ça bouge pour Mohamed Bayo !

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Mohamed Bayo. Après avoir rejoint Le Havre en 2023 en prêt puis Antwerp en février dernier, l’attaquant international guinéen est plus que jamais sur le départ à trois semaines de la fin du mercato estival. Intégré dans le loft lillois, l’ancien buteur de Clermont dispose de quelques pistes. Selon nos informations, Sassuolo, Parme, Utrecht, Mayence (en cas de départ d’un attaquant), le Sporting CP et le Besiktas ont pris la température.

Mais du côté du LOSC, l’objectif est d’envoyer de manière unilatérale le joueur du côté de l’Arabie Saoudite et plus précisément d’Al-Fayha FC. Si les Dogues ont trouvé un accord avec le club saoudien, Mohamed Bayo (27 ans et sous contrat jusqu’en juin 2027) n’a jamais été contacté par Al-Fayha et a, quoiqu’il arrive, des ambitions européennes. Reste désormais à savoir s’il va pouvoir les assouvir loin du Stade Pierre-Mauroy.