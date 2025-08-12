Manchester City est entré en contact avec le PSG pour Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma vit-il ces derniers jours sous le maillot parisien ? Après que les négociations pour sa prolongation ont échoué, le club parisien semble avoir fait le choix que Lucas Chevalier devienne le gardien numéro un pour les cinq prochaines saisons. Ce lundi, Luis Enrique n’a pas convoqué Donnarumma pour la Supercoupe d’Europe, envoyant un signal fort : il faut que le portier italien cherche désormais un nouveau club, la cohabitation entre les deux gardiens semblant exclue.

Son avenir pourrait bien se jouer outre-Manche. Alors qu’Ederson pourrait quitter Manchester City cet été, le club anglais a déjà ciblé son possible remplaçant : Gianluigi Donnarumma. Si l’intérêt des Cityzens n’est pas nouveau, il s’en trouve aujourd’hui considérablement renforcé. Selon RMC Sport, l’international italien (74 sélections), poussé vers la sortie par le PSG, intéresse fortement les Cityzens qui en ont même fait leur priorité en cas de départ du gardien brésilien. Et le contexte y serait favorable. En effet, selon la presse turque, Ederson serait en discussion avancée avec Galatasaray où un accord personnel serait déjà conclu. Une offre de 3 millions d’euros aurait également été transmise à Manchester City, qui se prépare à gérer ce possible transfert.

Un avenir chez les Cityzens ?

De son côté, Donnarumma, sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, n’a pas été retenu pour la finale de la Supercoupe d’Europe et voit son rôle diminuer après l’arrivée de Lucas Chevalier. Apprécié par Pep Guardiola, le gardien serait séduit par le projet mancunien, et les négociations avec son entourage ont déjà débuté. Manchester City devrait formuler une offre au PSG si Ederson confirme son départ. Le journaliste Fabrizio Romano ajoute même que les Anglais sont entrés en contact avec les Rouge et Bleu afin de connaître leurs prétentions. Et alors que Sky Italia assurait que le PSG réclamerait entre 20 et 30 millions d’euros pour Gianluigi Donnarumma, Romano affirme de son côté que les Parisiens ont fixé la barre à 50 M€.

S’il venait à signer chez les Cityzens, Donnarumma deviendrait le premier transfert entre les deux clubs depuis que Qataris et Émiratis ont pris le contrôle des deux équipes. Mais il devrait là aussi faire face à la concurrence de James Trafford, arrivé il y a seulement quelques jours pour 30 millions d’euros dans l’équipe de Pep Guardiola. Le jeune gardien anglais de 22 ans, vainqueur de l’Euro U21 en 2023, est perçu comme l’un des futurs maîtres à son poste. Affaire à suivre.