Allan Saint-Maximin signe au Mexique

Nouveau challenge pour Allan Saint-Maximin. Après ses passages en Arabie saoudite et à Fenerbahçe, l’ailier français de 28 ans s’était récemment envolé vers le Mexique afin d’y passer des tests médicaux avec le Club América.

La suite après cette publicité

Et la visite médicale s’est bien passée puisque le club mexicain vient d’officialiser l’arrivée de l’ancien Niçois. Il s’est engagé pour les quatre prochaines saisons et portera le numéro 97.