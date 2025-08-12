Liga MX
Allan Saint-Maximin signe au Mexique
@Maxppp
Nouveau challenge pour Allan Saint-Maximin. Après ses passages en Arabie saoudite et à Fenerbahçe, l’ailier français de 28 ans s’était récemment envolé vers le Mexique afin d’y passer des tests médicaux avec le Club América.
La suite après cette publicité
Club América @ClubAmerica – 17:45 Voir sur X
Et la visite médicale s’est bien passée puisque le club mexicain vient d’officialiser l’arrivée de l’ancien Niçois. Il s’est engagé pour les quatre prochaines saisons et portera le numéro 97.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer