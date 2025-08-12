Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel Liga MX

Allan Saint-Maximin signe au Mexique

Par Matthieu Margueritte
Allan Saint-Maximin sous les couleurs de Newcastle @Maxppp

Nouveau challenge pour Allan Saint-Maximin. Après ses passages en Arabie saoudite et à Fenerbahçe, l’ailier français de 28 ans s’était récemment envolé vers le Mexique afin d’y passer des tests médicaux avec le Club América.

La suite après cette publicité
Club América
Todos hablan de él. Sin excepción piden su llegada... ¡y su anuncio es inevitable! 🇫🇷⌛️
Voir sur X

Et la visite médicale s’est bien passée puisque le club mexicain vient d’officialiser l’arrivée de l’ancien Niçois. Il s’est engagé pour les quatre prochaines saisons et portera le numéro 97.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga MX
Club América
Allan Saint-Maximin

En savoir plus sur

Liga MX Liga MX (Mexique)
Club América Logo Club América
Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier