Le PSG s’offre le gros coup Illia Zabarnyi

Voilà un transfert qui a mis longtemps à se dessiner. Depuis l’hiver dernier déjà, le PSG avait des vues sur Illia Zabarnyi. L’Ukrainien a brillé en Premier League avec Bournemouth où son association avec Dean Huijsen s’est fait remarquer. Non-content d’avoir manqué le grand espoir espagnol, parti finalement du côté du Real Madrid, le champion d’Europe en titre s’est reporté sur son acolyte mais s’est heurté à l’intransigeance du club anglais.

Les négociations ont été âpres. Les Cherries ont exigé 70 M€ sinon rien. Le joueur avait lui déjà fait son choix et voulait rejoindre la France. D’après nos informations, il s’est même très vite entendu avec son futur employeur sur les bases d’un contrat de 5 ans, dès le mois de juin. Le dossier s’est alors éternisé, même étiolé avec le temps. Tottenham a fini par entrer dans la danse voyant que les choses n’avançaient pas. Il en fallait plus pour Zabarnyi, déterminé à rejoindre Paris.

Un transfert à 63 M€ plus 4 de bonus

Dans l’impasse, les négociations ont fini par aboutir ces derniers jours. Nous vous en informions, un terrain d’entente a été trouvé autour de 63 M€, plus 4 M€ de bonus. Le joueur de 22 ans est désormais la dernière recrue du PSG. «Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Illia Zabarnyi. Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 6, devient ainsi le premier joueur ukrainien de l’histoire du Club.» Le défenseur a signé jusqu’en 2030.

Zabarnyi entre dans une autre dimension. Au PSG, il s’apprête à connaître une tout autre concurrence et sera en bataille directe avec celui qui est la légende du club : Marquinhos. Le capitaine a tout connu, des plus cruelles désillusions dont il a régulièrement été l’incarnation, aux plus grandes joies jusqu’à cette victoire en Ligue des Champions en mai dernier. Il a décidé de rester à Paris où son association avec Pacho a rayonné, et ne rendra pas son tablier si facilement. Zabarnyi sait à quoi s’en tenir.