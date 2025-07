PSG : le choix fort d’Illia Zabarniy

Le Paris Saint-Germain s’active en coulisses. En plus des dossiers Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma, les pensionnaires du Parc des Princes sont toujours là pour l’Ukrainien Illia Zabarnyi. Le défenseur de Bournemouth a été désigné comme la priorité du PSG pour renforcer l’axe central. Mais les champions d’Europe doivent trouver un accord avec les Cherries, qui réclament 70 M€. Une somme que Tottenham est disposé à payer pour recruter le footballeur de 22 ans.

Problème pour les Spurs, le joueur a déjà fait son choix et ne veut entendre parler que de Paris. RMC Sport explique ce mercredi qu’il est déterminé à signer au PSG et qu’il refuse toutes les propositions qui arrivent pour lui cet été. Sans cela, il aurait déjà signé ailleurs et serait passé sous les nez des Franciliens, qui sont bluffés par son attitude et sa volonté de les rejoindre. Le média français ajoute que Nasser Al-Khelaïfi a pris les commandes ce dossier afin de le boucler le plus vite possible. La dernière offre du PSG, qui est de 60 M€ plus des bonus, se rapproche des exigences de Bournemouth. NAK espère bien donner le coup final.