Man City : John Stones a pensé à prendre sa retraite

Par Kevin Massampu
1 min.
John Stones @Maxppp

Malgré les trophées remportés, la carrière de John Stones connaît de nombreux remous. Le défenseur de 31 ans a connu plusieurs pépins physiques importants dans sa carrière, notamment depuis son transfert à Manchester City en 2016. La saison passée, l’international anglais a raté près de 164 jours de compétitions, soit un total de 32 matchs pour blessure. Une période difficile qui l’a amené à réfléchir à son avenir dans le monde du football.

« La saison dernière a été difficile pour moi, au point que j’ai pensé à arrêter a-t-il déclaré BBC Radio 5 LiveJ’en avais assez d’être si professionnel et d’essayer de faire tout ce qui était en mon pouvoir, pour ensuite continuer à m’effondrer et à ne pas avoir les réponses. C’était une situation très difficile à vivre. (…) J’étais très ému. Je n’arrivais pas à réfléchir clairement. Je ne pense pas qu’au fond de moi, je n’aurais jamais pris cette décision. Il y a quelques années, lorsque City m’a proposé un nouveau défi, j’ai dit : "Je vais me battre". C’est tout ce que je sais faire depuis que je suis enfant, pourquoi devrais-je arrêter maintenant ? J’ai cette combativité en moi et cette mentalité de gagnant qui ne veut pas s’arrêter ».

Pub. le - MAJ le
