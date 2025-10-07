Menu Rechercher
Arsenal a un énorme projet avec l’Emirates Stadium

Depuis 2006, Arsenal joue à l’Emirates Stadium. Un déménagement futuriste pour l’époque alors que le modeste stade d’Highbury ne collait plus aux ambitions des Gunners. Depuis tout se passe bien pour les hommes en rouge de Londres dans leur nouveau stade. Pour autant, les dirigeants d’Arsenal souhaitent viser plus haut.

Afin de célébrer les 20 ans de la création du nouveau stade, Arsenal veut agrandir son stade selon The Telegraph. Ayant actuellement une capacité de 60 700 places, le club londonien souhaite passer à plus de 70 000 places. Le club retrouverait ainsi sa place de plus grand stade de Londres. Si cette rénovation est actée, Arsenal jouerait ses matches à Wembley.

