Flamengo : très bonne nouvelle avant de défier le PSG !

Par Valentin Feuillette
1 min.
Filipe Luis, l'entraineur de Flamengo @Maxppp

Alors que son équipe défiera le PSG demain soir lors de la finale de la Coupe intercontinentale, sur la pelouse du stade d’Al Rayyan à Doha, Filipe Luís a d’abord insisté sur l’importance de disposer d’un groupe totalement mobilisé pour ce rendez-vous historique. L’entraîneur de Flamengo a souligné sa satisfaction de pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif pour faire ses choix, dans un contexte où chaque détail comptera face au champion de France. « Tout le groupe est disponible et à ma disposition pour que je prenne les décisions. Il est primordial que nous soyons tous prêts pour ce moment crucial. C’est le dernier match de la saison, et tous les efforts fournis porteront leurs fruits. »

Le technicien rubro-negro a ensuite élargi son propos à la dimension collective de cette finale, rappelant que Flamengo devra s’appuyer sur l’engagement total de chacun pour espérer soulever le trophée intercontinental. « Nous savons que nous aurons besoin de la contribution maximale de chacun pour remporter cette rencontre. Il nous faudra réaliser un match parfait. », a-t-il conclu. Conscient de l’ampleur du défi face au PSG, Filipe Luís veut regarder les troupes de Luis Enrique après avoir glané Championnat national, Championnat régional, Sueprcopa et Copa Libertadores.

Pub. le - MAJ le
