Arsenal récompense David Raya avec un nouveau contrat XXL

Titulaire indiscutable depuis son arrivée de Brentford, David Raya va obtenir une revalorisation salariale de la part d’Arsenal. Selon les informations de la BBC, le portier espagnol a finalisé un nouvel accord cet été, qui augmente son salaire sans prolonger la durée de son contrat actuel, lequel court jusqu’en 2028. Bien que le club n’ait pas encore officialisé la nouvelle, l’accord aurait été conclu il y a plusieurs semaines, avec une option de prolongation intégrée au contrat.

Raya, qui percevait environ 115 000 euros par semaine, voit donc ses revenus revalorisés après avoir définitivement rejoint les Gunners à l’été 2024. Le média britannique précise que Leandro Trossard a, lui aussi, signé un contrat amélioré sans prolongation — le sien courant jusqu’en 2027. Ces ajustements s’inscrivent dans la volonté du club de récompenser ses cadres sans pour autant renégocier leurs engagements à long terme.