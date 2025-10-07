Menu Rechercher
Éliminatoires Euro U21

Gérald Baticle n’a pas reçu de pression du PSG pour Mayulu

Par Kevin Massampu
1 min.
Senny Mayulu avec le PSG @Maxppp

Convoqué en Équipe de France Espoirs par Gérald Baticle, Senny Mayulu ne pourra être en mesure de disputer sa première sélection avec les Bleuets, suite à une blessure à la cuisse. Une absence qui, au contraire de l’imbroglio autour du forfait de Bradley Barcola avec l’équipe A, a été géré sans remous entre le staff médical des Bleuets et celui du Paris Saint-Germain.

« Des pressions ? Non aucune. Que ce soit le PSG ou un autre club, on a des protocoles, les deux staffs médicaux communiquent, fournissent des pièces. À partir de là, ça s’est fait naturellement, comme d’habitude », a indiqué Baticle en conférence de presse à trois jours du match contre les Iles Féroé dans le cadre des éliminatoires à l’Euro U21.

Pub. le
