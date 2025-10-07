Gérald Baticle n’a pas reçu de pression du PSG pour Mayulu

Convoqué en Équipe de France Espoirs par Gérald Baticle, Senny Mayulu ne pourra être en mesure de disputer sa première sélection avec les Bleuets, suite à une blessure à la cuisse. Une absence qui, au contraire de l’imbroglio autour du forfait de Bradley Barcola avec l’équipe A, a été géré sans remous entre le staff médical des Bleuets et celui du Paris Saint-Germain.

« Des pressions ? Non aucune. Que ce soit le PSG ou un autre club, on a des protocoles, les deux staffs médicaux communiquent, fournissent des pièces. À partir de là, ça s’est fait naturellement, comme d’habitude », a indiqué Baticle en conférence de presse à trois jours du match contre les Iles Féroé dans le cadre des éliminatoires à l’Euro U21.