La 32ème assemblée générale de l’ECA prépare du lourd pour l’avenir du football !

Alors que la trêve internationale battra son plein début octobre, les dirigeants des plus grands clubs européens convergeront vers Rome pour la 32ème Assemblée Générale de l’European Club Association (ECA), du 7 au 9 octobre 2025. Véritable sommet stratégique du football continental, cet événement majeur rassemblera les présidents, propriétaires et cadres dirigeants de plus de 700 clubs membres venus des 55 associations de l’UEFA. Sous la présidence de Nasser Al-Khelaïfi, l’ECA s’apprête à débattre des grands enjeux qui définiront l’avenir du football de clubs en Europe. Joan Laporta (FC Barcelone), Dan Friedkin (AS Roma) et de nombreuses autres figures influentes du continent seront présentes dans la capitale italienne, au cœur d’un rendez-vous qui s’annonce décisif.

Au programme de cette édition romaine : réformes structurelles, durabilité financière, développement du football féminin, et gouvernance internationale. Le Football Leaders Forum, qui ouvrira le 8 octobre, réunira des personnalités de premier plan issues du sport et du monde des affaires autour de tables rondes pour aborder les transformations du jeu, les transferts, ou encore la question de la surcharge du calendrier international. Le lendemain, la séance plénière du 9 octobre constituera le point culminant de ces trois jours, avec les interventions des dirigeants de l’ECA et des clubs membres. L’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée, de définir les priorités pour 2026 et d’adopter des positions communes face à l’UEFA et à la FIFA sur les dossiers brûlants du moment.

Des débats qui s’annoncent déjà houleux

Cette Assemblée Générale intervient dans un contexte de forte consolidation du pouvoir des clubs au sein du football mondial. Depuis sa création en 2008, l’ECA s’est imposée comme l’unique organe indépendant représentant les clubs auprès des instances internationales, reconnue officiellement par l’UEFA et la FIFA. De 137 membres à ses débuts, l’association compte désormais plus de 700 clubs, regroupés en différentes catégories avec les "ordinaires" pour ceux participant régulièrement aux compétitions européennes, et les "associés" pour les autres clubs plus mineurs. Cette expansion, renforcée par l’initiative «Membership for All» adoptée en 2024, illustre la volonté de l’ECA de construire un modèle de gouvernance plus inclusif et participatif, donnant à chaque club, quelle que soit sa taille, une voix dans les grandes décisions. L’Assemblée Générale de Rome s’annonce donc comme une étape clé dans la stratégie de l’ECA pour placer les clubs «au cœur du football». En pleine période de tensions sur la question du calendrier international, des transferts et de la répartition des revenus, les dirigeants européens entendent défendre leurs intérêts collectifs et affirmer leur rôle central dans le développement du jeu.

Derrière les discussions techniques se dessinent aussi des équilibres politiques majeurs : la redéfinition du partenariat avec l’UEFA, la place des clubs face à la FIFA et ses compétitions globales, ou encore l’avenir des compétitions féminines en pleine expansion. Cette 32ème édition intervient dans la continuité de l’élan amorcé à Athènes en 2024, où l’ECA avait renouvelé son partenariat stratégique avec l’UEFA et lancé des initiatives innovantes, comme un programme avec Harvard Business School et un fonds d’urgence solidaire via la ECA Foundation. Rome doit désormais confirmer cette dynamique et incarner la nouvelle ère de coopération et d’influence des clubs européens. En somme, au-delà des mots et des résolutions, cette Assemblée Générale sera le théâtre d’une véritable bataille d’idées et d’influence, où se jouera une partie cruciale du futur du football européen.