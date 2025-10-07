Les Pays-Bas annoncent un forfait de dernière minute

Les Pays-Bas sont bien partis pour être présents à la prochaine Coupe du monde. Disposant d’une belle génération, les Bataves pointent à la première place au classement des éliminatoires et sont à égalité de points avec la Pologne, qui compte un match de plus. Pour sécuriser leur première place, les Oranje devront battre Malte et la Finlande lors de ce rassemblement. Deux rencontres abordables qui se feront sans un petit nouveau. En effet, convoqué pour la première fois, Mexx Meerdink est finalement forfait comme l’a annoncé la KNVB dans un communiqué :

«Mexx Meerdink s’est blessé cet après-midi lors de l’entraînement de l’équipe nationale néerlandaise. L’attaquant de l’AZ, qui a fait ses débuts avec l’équipe nationale néerlandaise cette semaine, ne sera pas disponible pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde et a depuis quitté le camp d’entraînement de Zeist.»