Le Barça affrontera Girona à Montjuic

Le retour du FC Barcelone au Spotify Camp Nou, ce n’est pas pour tout de suite. Le club catalan vient d’annoncer que le match face à Girona, comptant pour la prochaine journée de Liga (18 octobre), se jouera au stade de Montjuic.

La suite après cette publicité

«Le FC Barcelone annonce que le match correspondant à la 9e journée de LaLiga, contre le Girona FC, qui se disputera le samedi 18 octobre à 16h15, se jouera à l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Le Club continue de travailler pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’ouverture du Spotify Camp Nou et reste en contact permanent avec la mairie de Barcelone afin de pouvoir procéder aux inspections nécessaires dans les prochains jours. Dans ce contexte, bien que la licence de première occupation de la phase 1A (Tribune et Gol) - qui permettrait d’accueillir jusqu’à 27 000 spectateurs - soit attendue prochainement, le FC Barcelone travaillera dans le but de revenir au Spotify Camp Nou une fois la licence correspondant à la phase 1B (Tribune, But et Latéral), qui portera la capacité à 45 000 spectateurs», indique le communiqué.