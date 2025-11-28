Monaco : Paul Pogba, une option face au PSG

Demain, l’AS Monaco reçoit le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle le club princier devra se passer de Denis Zakaria, suspendu. Lancé en fin de match contre Rennes, Paul Pogba peut-il être amené à remplacer le capitaine asémiste au coup d’envoi ? Interrogé en conférence de presse, le coach Sébastien Pocognoli est resté mesuré. « Paul est certainement une option de par sa position et son profil, mais il va falloir faire les choses par étape au niveau physique. On va dans le bon sens, on espère tout doucement pousser vers plus de minutes sur le terrain », a-t-il déclaré, avant d’expliquer pourquoi le champion du monde 2018 n’était pas entré en jeu contre Pafos.

La suite après cette publicité

« Tout le monde est à disposition. C’était un match où on était assez acculé. On a essayé d’apporter plus d’entrain offensif pour essayer de contrer ça. On aurait pu se dire d’être plus compact et plus bas, mais on est l’AS Monaco. Dans notre situation, on doit aller vers l’avant. L’option de Paul était plus défensive et stable pour l’équipe, mais ce n’était pas le cas de figure que je voulais amener pour le match. Il sera prêt pour demain, il n’y a pas de souci avec ça ». Rendez-vous demain à 17h.