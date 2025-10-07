Menu Rechercher
Jordi Alba annonce sa retraite

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
alba @Maxppp

Aux Etats-Unis, tout le monde s’attendait à la retraite de LeBron James. Finalement, le joueur des Los Angeles Lakers n’a pas annoncé sa retraite mais c’est un autre sportif bien connu de l’autre côté de l’Atlantique qui a annoncé son clap de fin en fin de saison. En effet, grand nom du football espagnol, Jordi Alba a dit ce mardi qu’il allait tirer sa révérence dans les prochaines semaines.

Diario SPORT
🚨 Jordi Alba anuncia que se retirará a final de temporada

Con 36 años se marchará uno de los mejores laterales izquierdos de la historia
Voir sur X

En effet, dans une vidéo publiée sur Instagram, le défenseur gauche de 36 ans a dit qu’il ne jouerait plus au football à l’issue de cette saison. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le club floridien, Alba va donc suivre les pas de Sergio Busquets, qui avait annoncé la même décision il y a quelques semaines.

