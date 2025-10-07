Jordi Alba annonce sa retraite

Aux Etats-Unis, tout le monde s’attendait à la retraite de LeBron James. Finalement, le joueur des Los Angeles Lakers n’a pas annoncé sa retraite mais c’est un autre sportif bien connu de l’autre côté de l’Atlantique qui a annoncé son clap de fin en fin de saison. En effet, grand nom du football espagnol, Jordi Alba a dit ce mardi qu’il allait tirer sa révérence dans les prochaines semaines.

La suite après cette publicité

En effet, dans une vidéo publiée sur Instagram, le défenseur gauche de 36 ans a dit qu’il ne jouerait plus au football à l’issue de cette saison. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le club floridien, Alba va donc suivre les pas de Sergio Busquets, qui avait annoncé la même décision il y a quelques semaines.