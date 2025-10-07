Nemanja Matic dézingue son ancien club

De retour en Serie A pour évoluer du côté de Sassuolo, Nemanja Matic est revenu en détail sur les raisons qui l’ont poussé à quitter la Roma après la saison 2022-2023. Le milieu de terrain explique avoir initialement choisi la Roma, attiré par le projet et la présence de José Mourinho, malgré une proposition d’un an seulement. « J’avais reçu des offres triennales, mais j’ai choisi la Roma pour Mourinho et parce qu’on m’avait promis qu’un renouvellement serait envisagé en janvier si tout se passait bien », a-t-il confié. Pourtant, à la mi-saison, aucune discussion officielle n’a eu lieu, ce qui l’a placé dans une position d’incertitude constante. « J’avais la sensation d’être continuellement en période d’essai, alors que je suis un joueur expérimenté et que je méritais plus de respect », ajoute-t-il.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur de Rennes et de l’OL a également évoqué la difficulté d’une instabilité familiale liée à ce flou contractuel : « au début, avec ma famille, on n’avait pas la stabilité nécessaire. » Une situation qui l’a poussé à partir à la fin de la saison, frustré par les promesses non tenues, et à rejoindre le Stade Rennais. « Le problème, c’était les gens qui promettaient quelque chose et ne le tenaient pas. Je manquais de stabilité et je n’étais pas à l’aise avec ça. J’ai fait de mon mieux et ça allait. J’ai ressenti l’affection des supporters, qui me respectaient plus que le club. Rennes a frappé à ma porte en me proposant un contrat de trois ans, ce qui signifiait plus de stabilité », a-t-il expliqué. Finalement, le vétéran serbe a aussi quitté le club breton six mois plus tard en raison de l’absence d’une école internationale dans la ville pour ses enfants, et a rejoint l’OL en janvier 2024.