Accord trouvé entre le PSG et Ilya Zabarnyi !

Paris continue d’avancer ses pions en ce début de mercato estival. Depuis plusieurs jours, les champions d’Europe négocient avec Bournemouth dans le cadre de la potentielle arrivée du défenseur central ukrainien Ilya Zabarnyi. Un dossier qui a d’ailleurs connu une nouvelle avancée ce samedi. En effet, selon nos dernières informations, le joueur a officiellement trouvé un accord avec le club de la capitale pour un contrat jusqu’en 2030.

Parallèlement les négociations ont repris entre le PSG et Bournemouth. Après avoir perdu Dean Huijsen pour plus de 60 millions, le club anglais souhaitait dans un premier temps récupérer près de 70 millions d’euros pour son protégé. Oui mais voilà, toujours d’après nos indiscrétions, la formation entraînée par Andoni Iraola se montre désormais plus raisonnable sur le prix fixé pour le défenseur ukrainien.

Bournemouth se montre moins gourmand

Si le PSG n’a pas encore formulé une nouvelle offre officielle, ce nouvel élément devrait, quoi qu’il en soit, faciliter les négociations et augmenter le capital confiance des champions de France en titre quant à la conclusion du deal. Formé au Dynamo Kiev et après avoir connu sa première sélection en A contre la France (défaite 7-1 en 2020), Ilya Zabarnyi est donc de plus en plus proche d’évoluer en Ligue 1.

A 22 ans, et après deux années solides en Premier League, il correspond à la nouvelle stratégie sportive du club parisien qui prépare l’avenir et qui s’offre un joueur en devenir. Avec Marquinhos, William Pacho ou encore Lucas Beraldo, le PSG est donc en passe de récupérer un nouveau joueur à fort potentiel. Une dynamique opposée à celle des Cherries, attaqués de toutes parts en ce début de mercato estival…