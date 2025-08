Le PSG a prévenu Gianluigi Donnarumma pour Lucas Chevalier

Lucas Chevalier devrait bel et bien être la deuxième recrue estivale du Paris Saint-Germain, après l’arrivée de Renato Marin, également au poste de gardien de but. Et le gardien international français a déjà un accord verbal avec le PSG, où Gianluigi Donnarumma (26 ans) est poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat. Selon RMC Sport, la direction parisienne aurait déjà informé Gianluigi Donnarumma de l’arrivée du portier lillois, qui devrait être cédé par Lille autour de 40 millions d’euros, hors bonus.

Cela n’aurait pas fait plaisir au portier italien, qui sort d’une très belle saison. D’autant plus que Lucas Chevalier partira en tant que numéro 1 quoi qu’il arrive. Et alors que Donnarumma n’a pas encore prolongé et reste sous contrat jusqu’en 2026, il est possible qu’une concurrence soit mise en place entre les deux hommes, ce qui n’arrangerait pas les affaires de Luis Enrique. Mais RMC Sport précise que le PSG ne compte pas mettre à l’écart l’Italien, en raison de son historique et de ses performances la saison passée.