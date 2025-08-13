Richarlison veut jouer un sale tour au PSG

Ce mercredi soir, Tottenham affronte le Paris Saint-Germain pour le compte de la Supercoupe de l’UEFA. Une rencontre où les Spurs tenteront de créer l’exploit face à des Parisiens favoris, mais qui ont eu moins de repos et de préparation avec leur participation à la Coupe du monde des Clubs. Buteur brésilien du club anglais, Richarlison s’est exprimé dans un entretien à Globo Esporte. Il s’attend à un sacré choc.

«Ce sera un match difficile. Le PSG est champion d’Europe en titre et sort d’une belle Coupe du Monde, mais nous avons la capacité de réaliser une belle performance pour remporter un nouveau trophée. C’est important de commencer par une victoire, par un trophée. Cela booste le moral de nos joueurs, la confiance de notre entraîneur et motive encore plus les supporters. Je suis sûr que ce sera un grand match et que nous ferons tout notre possible pour bien démarrer la saison», a-t-il déclaré.