Le LOSC a trouvé le remplaçant de Lucas Chevalier !

Une page se tourne au LOSC, et une autre va prochainement s’ouvrir. Selon nos informations, Lille est sur le point de boucler l’arrivée de Berke Özer (25 ans) pour remplacer Lucas Chevalier, parti au Paris Saint-Germain. Le gardien turc, qui évoluait jusqu’ici à Eyüpspor, a de très grandes chances d’être transféré au sein du club nordiste, qui devrait débourser 5 millions d’euros pour le recruter (4,5 M€ + 0,5 M€ de bonus). Il est attendu très rapidement puisqu’il devrait prendre un jet privé pour Lille cet après-midi.

Né le 25 mai 2000 à Izmir, il a préservé sa cage inviolée à 43 reprises en 157 rencontres. À 25 ans, ce portier prometteur a connu un début de carrière atypique puisqu’il a évolué au Portugal du côté de Portimonense, puis de Westerlo (Belgique) où il a joué 46 matches. Le gardien international turc, qui vient d’encaisser un cinglant 4-1 en championnat face à Konyaspor, va débarquer dans le nord avec l’ambition de s’imposer rapidement et de combler le vide laissé par le départ de Chevalier.

Berke Özer attendu dans les prochaines heures

Ce dernier a officiellement rejoint le PSG samedi 9 août 2025, signant un contrat de cinq ans jusqu’en 2030 et arborant désormais le numéro 30. Le transfert s’élève à 40 millions d’euros, pouvant grimper jusqu’à 55 millions avec les bonus, faisant de lui l’un des gardiens les plus coûteux de l’histoire du football français.

Berke Özer, qui était sous contrat jusqu’en 2027 en Turquie, est attendu dans les prochaines heures du côté du domaine de Luchin pour finaliser son arrivée et passer la traditionnelle visite médicale. Ce recrutement montre la volonté du LOSC de ne pas accepter le vide laissé par Chevalier et de renforcer ses cages avec un joueur à fort potentiel, prêt à relever le défi en Ligue 1.