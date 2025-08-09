Lucas Chevalier débarque au PSG !

C’est un coup de tonnerre au PSG. En recrutant libre Ganluigi Donnarumma à l’été 2021, celui de la venue d’un certain Leo Messi mais aussi d’Achraf Hakimi, le club parisien imaginait sans doute avoir son gardien de but pour dix ans. Seulement les problèmes de négociations pour une prolongation (le contrat court actuellement jusqu’en 2026, ndlr) ne trouvent pas d’autres solutions que de devoir tourner la page, alors que l’Italien, souvent contesté depuis son arrivée dans la capitale, vient d’accomplir les six meilleurs mois de sa carrière. C’est pourtant le moment choisi pour accueillir Lucas Chevalier.

Fin juillet, nous vous révélions qu’un accord avait été trouvé avec le numéro 2 de l’équipe de France sur les termes d’un contrat de 5 ans. Tous les feux étaient aux verts puisque les directions du PSG et du LOSC sont, elles aussi, parvenues à un terrain d’entente autour de 40 M€, plus des bonus pouvant atteindre 15 M€ supplémentaires. Chevalier vient de s’engager en faveur du champion de France : «le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Lucas Chevalier. Le gardien de but français de 23 ans, qui portera le numéro 30, a signé un contrat avec le Club jusqu’en 2030», précise le club.

Une nouvelle dimension

En devenant le nouveau gardien de la forteresse parisienne, un nouveau monde s’offre à lui. A 23 ans et après trois saisons pleines au sein de son club formateur, plus un prêt concluant à 19 ans en Ligue 2 à Valenciennes, le Calaisien entre dans une nouvelle dimension, celle où ses moindres performances seront scrutées à la loupe. La pression sera, elle aussi, bien plus forte et c’est sans doute là la principale inconnue de ce transfert. Chevalier a déjà montré en Ligue 1 et en coupes d’Europe de quoi il était capable, en attendant une première sélection en équipe de France.

International depuis les U16, le portier a attendu un petit moment avant d’être appelé par Didier Deschamps. Après avoir été retenu par le LOSC pour disputer les Jeux Olympiques en France, il intègre finalement les Bleus lors du rassemblement de novembre 2024 derrière Mike Maignan, qu’il a côtoyé à Lille, et Brice Samba. Celui qui incarne l’avenir de l’équipe France est même passé numéro 2, devant son concurrent rennais. Nul doute qu’en cas de performances à Paris, il pourra prétendre à la place de numéro un. Mais avant cela, il devra se constituer une nouvelle armure dans cet environnement où une cohabitation, pour l’instant, avec Donnarumma s’impose.