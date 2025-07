Le PSG a déjà choisi son gardien n°1

Vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG ne s’offre pas un été tranquille. En effet, le club de la capitale avance ses pions pour recruter Lucas Chevalier (23 ans). Ce dernier est partant pour rejoindre Paris, où Gianluigi Donnarumma (26 ans) est poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat. Ce jeudi, RMC Sports explique toutefois que le portier italien n’a pas forcément envie de changer d’air, lui qui se sent bien dans la ville et surtout dans le vestiaire. L’option qu’il reste est donc tout à fait possible.

Ce qui ne ferait pas les affaires de Luis Enrique et du PSG, qui ont déjà pris une décision concernant la hiérarchie des gardiens. En effet, RMC Sports assure que Lucas Chevalier partira en tant que numéro 1 quoi qu’il arrive. C’est la volonté du staff et des dirigeants. "Gigio" Donnarumma est donc prévenu. Il devra se battre pour sa place si jamais il n’est pas transféré cet été.