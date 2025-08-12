PSG : Ousmane Dembélé réagit au communiqué de Donnarumma

La soirée a été animée au PSG. Il y a d’abord eu les premières explications de Luis Enrique sur l’éviction de Gianluigi Donnarumma, puis le communiqué de l’Italien qui s’est exprimé pour la première fois depuis sa mise à l’écart. Il confirme son départ à venir. «Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé. (…) J’espère avoir l’occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit.»

La suite après cette publicité

En attendant de connaître la prochaine destination de celui qui fut l’un des grands artisans du parcours victorieux du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a réagi. Actuellement à Udine à la veille de la finale de Supercoupe d’Europe face à Tottenham, il a répondu au communiqué de son partenaire sur Instagram avec un émoji cœur, comme pour mieux exprimer sa peine de voir son gardien sur le départ. Les deux hommes auront partagé le même vestiaire pendant deux ans.