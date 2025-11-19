Belgique : Rudi Garcia refuse de s’adresser à un consultant

Rudi Garcia est apparu détendu et soulagé en conférence de presse après la large victoire des Diables rouges face au Liechtenstein (7-0). Au micro de la VTM, le sélectionneur français est quand même revenu sur les polémiques des derniers jours, qu’il qualifie de « fake news ». Selon lui, ces rumeurs ne doivent pas distraire l’équipe de son objectif principal : rester soudée et concentrée. « Le plus important, c’est de bien s’entendre avec le groupe », a-t-il insisté, rappelant que son expérience lui permet de prendre du recul face aux critiques extérieures.

L’entraîneur a également envoyé un message clair aux médias, ciblant sans le nommer Gilles De Bilde, habituel consultant d’après-match. Rudi Garcia a précisé qu’il ne souhaitait plus lui accorder d’interviews et qu’un autre journaliste, Yanko Beeckman, avait pris le relais. « Les vrais journalistes doivent se battre contre ceux qui donnent leur avis sans vérifier les faits », a-t-il ajouté. Le message est passé…