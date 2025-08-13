L1 : Nantes-PSG en clair sur Ligue 1+

Le FC Nantes accueille le PSG ce dimanche au stade de la Beaujoire dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Le coup d’envoi du match sera donné dès 20h45.

Le match sera à suivre en exclusivité sur la nouvelle chaîne Ligue 1+, qui la diffusera en clair pour tenter de séduire au maximum le public. Le magazine sera également en clair à partir de 19h15.