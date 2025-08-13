PSG - Tottenham : les compositions probables

Voilà un mois tout rond que nous avons quitté le PSG et sa saison 2024/2025 historique. Malgré sa défaite en finale de la Coupe du Monde des Clubs (3-0 contre Chelsea), le champion d’Europe repart déjà au combat avec la finale de la Supercoupe d’Europe face à un autre champion continental : Tottenham. Le club londonien a obtenu ce privilège en venant à bout de Manchester United en finale de Ligue Europa (1-0), remportant au passage son premier titre depuis 2008. C’est déjà de l’histoire ancienne pour les protagonistes de ce soir (coup d’envoi à 21h). Certaines choses ont changé depuis la fin de saison dernière.

La suite après cette publicité

Au premier rang des nouveautés, on retrouve Lucas Chevalier dans le but parisien. Arrivé samedi dernier pour 55 M€ (bonus compris), le nouveau portier va effectuer sa toute première avec son nouveau club où il a signé 5 saisons. Forcément, l’ombre de Gigio Donnarumma, resté à Paris et invité à partir au plus vite, sera présente ce soir. La prestation de l’ancien Lillois sera observée sous toutes ses coutures. Pour ce qui est de la ligne défensive, on aura quelque chose de plus habituel avec Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs et une charnière composée de Marquinhos et Pacho. Zabarnyi, la dernière recrue en date, n’est pas dans le groupe mais a rejoint ses coéquipiers.

Barcola encore une fois sur le banc

Au milieu, il y aura un peu plus de changements en raison notamment de la suspension de João Neves et de la petite blessure à l’adducteur de Mayulu. Luis Enrique alignerait un trio qui se connaît bien tout de même avec les présences de Zaïre-Emery et Ruiz, et, un cran plus bas, Vitinha. Pour ce qui est de l’attaque, c’est le trio qui a eu raison de l’Europe au printemps auquel on devrait logiquement avoir droit. Doué démarrerait à droite, Kvaratskhelia à gauche, et Dembélé en pointe. Vous l’aurez compris, la victime de ce onze et de cette composition offensive se nomme Barcola, une nouvelle fois sur le banc.

La suite après cette publicité

Tottenham aussi a connu des bouleversements et ça commence par son entraîneur Thomas Frank. L’ancien coach de Brentford lancerait un 4-2-3-1 avec Vicario, la doublure de Donnarumma avec l’Italie, dans le but, protégé par un quatuor composé de Porro et Spence sur les ailes, et un axe avec Romero et Van de Ven. Pour former le double pivot, la nouvelle recrue Palhinha est attendue pour débuter avec Bentancur et laisser l’animation offensive à Kudus, lui aussi fraîchement débarqué au club, et Odobert. Sarr sera aligné un cran plus haut, en soutien de Richarlison, attendu en pointe.