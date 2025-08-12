Illia Zabarnyi dévoile les raisons de son arrivée au PSG

Après des semaines de longues négociations, le PSG a fini par boucler l’arrivée du défenseur central de 22 ans, Illia Zabarnyi. Le dossier datait d’avant l’ouverture du mercato estival, mais les Parisiens ont finalement trouvé un terrain d’entente avec Bournemouth pour l’enrôler contre 67 M€, bonus compris. L’Ukrainien est la troisième recrue parisienne de l’été et s’est engagé jusqu’en 2030. Présenté sur les réseaux sociaux du club, il a tenu à expliquer son choix d’avoir rejoint les Champions d’Europe.

«Le Paris Saint-Germain est le meilleur club du monde, le meilleur projet. Je pense que c’est le meilleur choix possible. Je suis ici pour donner tout ce que j’ai sur le terrain, c’est aussi simple que ça», a d’abord expliqué l’Ukrainien sur le site du club, avant de revenir en détails sur les raisons de son choix. «J’ai senti que les gens voulaient que je vienne ici et honnêtement, ça m’a vraiment motivé ! Cela m’a vraiment donné envie de venir dès que possible. Et finalement, c’est arrivé».

Illia Zabarnyi est fan de Luis Enrique

Illia Zabarnyi explique notamment être un grand fan du style de Luis Enrique. Le style de jeu de l’Asturien l’a conforté dans son choix. «Je sais ce qu’il attend et je suis prêt à ça (…) Honnêtement, j’adore cette passion, et oui, je l’apporterai aussi. J’adore aussi ce que fait l’équipe sur le plan tactique. J’ai vu des matches et j’ai pris beaucoup de plaisir à regarder le jeu pratiqué. Je suis tombé amoureux du style du Paris Saint-Germain donc, pour moi, c’est vraiment top d’être ici».

Et malgré une concurrence à son poste, l’ex-défenseur central de Bournemouth affirme avoir les armes pour s’imposer. «Je suis encore jeune donc j’ai besoin de découvrir de nouvelles choses, je pense donc que c’est la bonne décision. Je suis jeune, j’ai 22 ans, même si j’ai l’impression d’être plus âgé ! J’ai déjà accumulé pas mal d’expérience et je pense que cela m’aidera dans le futur, même si je vais évidemment continuer à apprendre». Absent du groupe pour disputer la Supercoupe d’Europe, Illia Zabarnyi aura encore un peu de temps avant de s’adapter et faire ses premiers pas en France.