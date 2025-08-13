Supercoupe d’Europe : PSG et Tottenham en lice pour un gros pactole

Le PSG, auteur d’une saison historique avec quatre trophées dont sa première C1, affrontera des Spurs qui ont sauvé leur année en remportant la Ligue Europa. Les Parisiens arrivent avec une préparation écourtée et plusieurs absences majeures, tandis que Tottenham doit composer avec un effectif amoindri et un nouvel entraîneur.

Vainqueurs respectifs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, le PSG et Tottenham se retrouvent ainsi ce mercredi à 21h à Udine pour la Supercoupe d’Europe. Les deux clubs sont déjà assurés de toucher quatre millions d’euros pour leur participation, et le vainqueur repartira avec un million supplémentaire. En jeu donc : un titre prestigieux et un joli chèque de cinq millions d’euros pour cette seule rencontre.