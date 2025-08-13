Menu Rechercher
Commenter 11

Supercoupe d’Europe : PSG et Tottenham en lice pour un gros pactole

Par Raphaël Raffray
1 min.
PSG Coupe du Monde des Clubs @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL +
PSG Tottenham Voir sur CANAL+

Le PSG, auteur d’une saison historique avec quatre trophées dont sa première C1, affrontera des Spurs qui ont sauvé leur année en remportant la Ligue Europa. Les Parisiens arrivent avec une préparation écourtée et plusieurs absences majeures, tandis que Tottenham doit composer avec un effectif amoindri et un nouvel entraîneur.

La suite après cette publicité

Vainqueurs respectifs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, le PSG et Tottenham se retrouvent ainsi ce mercredi à 21h à Udine pour la Supercoupe d’Europe. Les deux clubs sont déjà assurés de toucher quatre millions d’euros pour leur participation, et le vainqueur repartira avec un million supplémentaire. En jeu donc : un titre prestigieux et un joli chèque de cinq millions d’euros pour cette seule rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Tottenham

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Tottenham Logo Tottenham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier