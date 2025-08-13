L’OM a entamé des discussions avec le LOSC pour Edon Zhegrova

Depuis quelques jours, Olivier Létang et les dirigeants de l’OM sont lancés dans une grande partie de poker. Au centre du jeu, on retrouve Edon Zhegrova. Le 5 août dernier, nous vous avons révélé que les pensionnaires de l’Orange Vélodrome sont très intéressés par la signature du joueur du LOSC, qui est déjà séduit par le projet proposé par les Olympiens. Mais vendredi 8 août, le président du LOSC a sorti une carte de sa manche que personne n’avait vu venir. En effet, il a fait savoir à la presse que le Kosovar, écarté depuis plusieurs semaines, pourrait finalement être réintégré dans le groupe de Bruno Genesio et donc rester cette saison.

La suite après cette publicité

«Edon est là. Je l’ai vu ce matin (vendredi dernier, ndlr). On se voit presque tous les jours. On a passé un moment ensemble ce matin. Il est possible qu’il soit avec nous. Il va bien, s’entraîne bien. Il est possible qu’il reprenne l’entraînement avec l’équipe professionnelle lundi et qu’on puisse compter sur lui cette saison. Je n’ai pas eu de contact avec d’autres clubs français concernant Edon. On a envisagé qu’il puisse partir à un moment donné, je pense que les conditions ne sont plus trop réunies pour qu’il puisse partir. Plutôt que d’aller chercher un nouveau joueur, il est là, il est prêt, il a faim.»

La suite après cette publicité

L’idée d’un prêt avec option d’achat a été évoquée

Il avait ajouté : «s’il vient dans la bonne dynamique, avec l’envie de courir, tout donner pour l’équipe, faire partie de la meute, alors il sera là». Létang a aussi fait savoir qu’une prolongation de son contrat serait compliquée. Un message qui a été parfaitement entendu par l’OM, qui est toujours très intéressé par la venue du joueur malgré les déclarations du boss lillois. Car d’après nos informations exclusives, l’écurie présidée par Pablo Longoria et les Nordistes ont commencé à discuter au sujet d’Edon Zhegrova.

Assis à la table des négociations, l’OM et le LOSC ont émis l’idée d’un prêt avec option d’achat obligatoire, sachant que le joueur veut rejoindre l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi. Le LOSC, qui vient de récupérer du cash grâce à Lucas Chevalier vendu pour 55 M€ au PSG et Bafodé Diakité cédé pour 40 M€ à Bournemouth, réfléchit à cette option qui peut lui rapporter gros par la suite pour un joueur libre dans un an. Affaire à suivre…