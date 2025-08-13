La petite phrase de Marquinhos sur le Ballon d’Or

Ils sont 9 Parisiens à avoir été nommés pour le Ballon d’Or cette saison, dont Ousmane Dembélé le grand favori en compagnie de Lamine Yamal. Le PSG peut surtout craindre une dispersion des voix, plutôt que de soutenir un joueur en particulier. Achraf Hakimi par exemple estime être un candidat plus que crédible à la prestigieuse récompense. Marquinhos a été invité à réagir au Ballon d’Or, lui l’un des rares titulaires à ne pas avoir été nommé dans la liste des 30.

«Le collectif est le plus important. J’ai 31 ans, je sais comment est le foot. J’ai été nommé il y a quelques années. Entre être nominé et gagner une Champions League, je préfère gagner une Champions League», rétorque le capitaine parisien ce soir en conférence de presse à la veille de PSG-Tottenham en Supercoupe d’Europe. «J’ai eu des saisons difficiles et c’est encore plus dur de reprendre après ça. Mais aujourd’hui, c’est plaisant. J’essaie de me motiver jusqu’à ce que je gagne. Mais après, j’essaie de me motiver pour gagner toujours plus. C’est ce qu’on va essayer de faire.»